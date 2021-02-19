Законопроект, в частности, уточняет состав земель фермерских хозяйств.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о стимулировании деятельности фермерских хозяйств в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона №4046 проголосовали 311 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как пояснил с трибуны парламента заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, которые уточняют состав земель фермерских хозяйств.

"Такие земли могут состоять:из земельных участков, принадлежащих гражданам-членам фермерского хозяйства на праве собственности и/или пользования, а также земельных участков, принадлежащих фермерскому хозяйству", - отметил он.

Кроме того, законопроектом определяются условия предоставления фермерским хозяйствам помощи за счет государственного и местного бюджетов, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Целью законопроекта является легализация работы фермерских хозяйств. В пояснительной записке к документу указано, что производством сельскохозяйственной продукции занимаются более 50 тысяч предприятий, 92% из которых – фермерские хозяйства.

"Кроме того, зарегистрировано около 4 миллионов личных хозяйств, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, реализуют излишки произведенной продукции за пределами организованного аграрного рынка и являются потенциальными семейными фермерскими хозяйствами", - сказано в записке.

Что этому предшествовало

18 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает создание фонда частичного гарантирования кредитов средних и мелких аграриев перед финансовыми учреждениями.

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Автор: Анна Нагорная