Отечественные аграрии до конца года получат все 4 млрд грн, которые были предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год на поддержку отрасли.
Об этом сообщил на пресс-конференции министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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"Аграриям было начислено и выплачено 4 млрд грн. Уровень поддержки аграриев не был снижен в этом году после секвестра бюджета после карантина", - сказал он.
По словам министра, аграрные компании полностью воспользовались выделенными средствами по программам удешевления кредитов на 1 млрд грн и компенсации стоимости сельхозтехники в размере 1,46 млрд грн, причем по второй программе в казначействе остались 460 млн грн, которые будут перечислены до 31 декабря. Кроме того, аграрии получили выплаты по программам поддержки животноводства и переработки в размере 1 млрд грн; садоводства, виноградарства и хмелеводства (290 млн грн) и поддержки фермерства (132 млн грн).
В бюджете Украины на 2020 год на программы государственной поддержки аграриев заложено 4 млрд грн.
Госбюджет-2021 и АПК
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
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