По словам министра, даже после секвестра бюджета уровень поддержки отрасли не был снижен.

Отечественные аграрии до конца года получат все 4 млрд грн, которые были предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год на поддержку отрасли.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Аграриям было начислено и выплачено 4 млрд грн. Уровень поддержки аграриев не был снижен в этом году после секвестра бюджета после карантина", - сказал он.

По словам министра, аграрные компании полностью воспользовались выделенными средствами по программам удешевления кредитов на 1 млрд грн и компенсации стоимости сельхозтехники в размере 1,46 млрд грн, причем по второй программе в казначействе остались 460 млн грн, которые будут перечислены до 31 декабря. Кроме того, аграрии получили выплаты по программам поддержки животноводства и переработки в размере 1 млрд грн; садоводства, виноградарства и хмелеводства (290 млн грн) и поддержки фермерства (132 млн грн).

В бюджете Украины на 2020 год на программы государственной поддержки аграриев заложено 4 млрд грн.

Госбюджет-2021 и АПК

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Автор: Дмитрий Шварц