Цены на тепличные огурцы в Украине за последнюю неделю (2-6 ноября) выросли в два и более раза, а картофель подорожал на 10%.
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Об этом сообщают аналитики EastFruit.
"К концу уходящей недели диапазон оптовых цен на короткие бугорчатые огурцы в Украине уже составлял 25-33 гривни/килограмм, тогда как предыдущая неделя завершилась диапазоном цен на более низком уровне, 10-18 гривень/килограмм", - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, подорожание произошло из-за сокращения предложения тепличных огурцов на украинском рынке. В ближайшее время ожидается прибытие в Украину первых в этом сезоне оптовых партий тепличных огурцов из Турции.
"Прогнозируемая цена на данную продукцию в Украине может варьироваться в диапазоне 27-28 гривень/килограмм. То есть новый сезон импортных тепличных огурцов в Украине можно официально считать открытым", - говорится в сообщении.
Подорожание картофеля
Кроме того, на уходящей неделе в Украине подорожал картофель. Эксперты объясняют это высоким спросом со стороны оптовых компаний и сокращением предложения картофеля на рынке в связи с завершением уборочной кампании в хозяйствах населения.
"На сегодняшня производители предлагают картофель к продаже по 5,50-7,50 гривни/килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - отмечается в сообщении.
Эксперты отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на картофель, в связи с чем на следующей недели фермеры могут в очередной раз повысить цены.
При этом картофель в Украине все же стоит в среднем на 23% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Что этому предшествовало
- Украинские картофелеводы в августе-сентябре отставали от нормальных темпов уборки картофеля из-за засушливой погоды.
- По мнению директора ООО "Агрико Украина" Николая Гордийчука, это может спровоцировать рост импорта картофеля в 2020 году.
- Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.
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