На уходящей неделе цены на огурцы варьируются от 25 до 33 гривни/килограмм, на картофель - 5,5-7,50 гривни/килограмм.

Цены на тепличные огурцы в Украине за последнюю неделю (2-6 ноября) выросли в два и более раза, а картофель подорожал на 10%.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"К концу уходящей недели диапазон оптовых цен на короткие бугорчатые огурцы в Украине уже составлял 25-33 гривни/килограмм, тогда как предыдущая неделя завершилась диапазоном цен на более низком уровне, 10-18 гривень/килограмм", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, подорожание произошло из-за сокращения предложения тепличных огурцов на украинском рынке. В ближайшее время ожидается прибытие в Украину первых в этом сезоне оптовых партий тепличных огурцов из Турции.

"Прогнозируемая цена на данную продукцию в Украине может варьироваться в диапазоне 27-28 гривень/килограмм. То есть новый сезон импортных тепличных огурцов в Украине можно официально считать открытым", - говорится в сообщении.

Подорожание картофеля

Кроме того, на уходящей неделе в Украине подорожал картофель. Эксперты объясняют это высоким спросом со стороны оптовых компаний и сокращением предложения картофеля на рынке в связи с завершением уборочной кампании в хозяйствах населения.

"На сегодняшня производители предлагают картофель к продаже по 5,50-7,50 гривни/килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - отмечается в сообщении.

Эксперты отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на картофель, в связи с чем на следующей недели фермеры могут в очередной раз повысить цены.

При этом картофель в Украине все же стоит в среднем на 23% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Что этому предшествовало

Украинские картофелеводы в августе-сентябре отставали от нормальных темпов уборки картофеля из-за засушливой погоды.

По мнению директора ООО "Агрико Украина" Николая Гордийчука, это может спровоцировать рост импорта картофеля в 2020 году.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.

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Автор: Анна Нагорная