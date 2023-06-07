Пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел.

Стабилизация уровня воды в районах затопления будет происходить в следующие 4 суток.

Как сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго", масштабы катастрофы остаются чрезвычайными, несмотря на то, что пик разлива воды из Каховского водохранилища уже миновал.

"По состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 суток. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными", - говорится в сообщении.

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Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали одно из крупнейших гидротехнических сооружений в Европе - дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

По данным министерства экономики, стоимость строительства новой ГЭС может составить около 1 миллиарда долларов.

По состоянию на 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,5 метра, на правобережье Херсонской области затоплены 1 852 дома.

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