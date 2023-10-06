Польская сторона не планирует отменять зерновое эмбарго, отметил представитель польского правительства Петр Мюллер.

Польская сторона считает недостаточным решение Украины о приостановлении иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши из-за запрета на зерно, сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер 6 октября утром в эфире RMF FM.

"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановления производства. Это хороший шаг, но недостаточный. Абсолютно речь не идет об отмене зернового эмбарго", - отметил Мюллер.

По его словам, Польша находится в постоянном диалоге с украинской стороной. Однако представитель правительства не ожидает "существенного прорыва" в этом вопросе в ближайшее время.

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Зерновой конфликт с Польшей

15 сентября стало известно, что Польша вопреки решению Еврокомиссии продлит запрет на экспорт зерна из Украины.

Позже, 18 сентября, стало известно, что Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно.

В Польше тогда назвали "неприемлемым" предложение Украины по урегулированию зернового кризиса. В Варшаве тогда подчеркнули, что отзыв иска Украиной стал бы хорошим жестом.

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