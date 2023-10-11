Отмена запрета на ввоз украинского сахара может быть связана с серьезным неурожаем сахарной свеклы в Венгрии в этом году.

Правительство Венгрии отменило запрет на импорт украинского тростникового, свекольного сахара, а также сахарозы в твердом виде.

Как сообщает венгерское издание Agroinform, решение вступило в силу 10 октября. Отмечается, что постановление правительства Венгрии, в которое были внесены изменения, касается транспортировки некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины после 15 сентября 2023 года. Речь идет о перечне из 24 наименований украинских агротоваров.

В венгерском издании также отмечают, что отмена запрета на ввоз украинского сахара может быть связана с серьезным неурожаем сахарной свеклы в Венгрии в этом году.

Видео дня

Венгрия и украинская агропродукция

16 апреля 2023 г. Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. По официальной версии, из-за иморта украинской продукции венгерские фермеры не могли сбывать свою.

В мае 2023 года Венгрия не отозвала ограничения на агроимпорт из Украины. Зато за отмену ограничений на аграрный импорт из Украины со стороны ЕС Венгрии был предложен пакет помощи.

В сентябре 2023 года Венгрия выступила против ввоза украинского зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: