Цены на арбузы ушли в пике: сколько стоят бахчевые в Украине

Отмечается, что стоимость арбуза уже в среднем на 47% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на арбузы в Украине стремительно падают. Такая ситуация на рынке бахчевых сложилась из-за из-за низкого спроса.

Аналитики EastFruit отметили, что из-за аномально жаркой погоды урожай и вовсе может погибнуть, поэтому продавцы торопятся с продажей.

Цены на арбуз уже опустились до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг), что в среднем на 40% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Основная причина, которая спровоцировала такое резкое удешевление, стало сезонное увеличение предложения арбузов. При этом засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что также оказывает давление на цены.

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Стоит отметить, что сейчас цены на арбуз в Украине уже в среднем на 47% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

В Сильпо арбуз можно купить по 24 гривни за килограмм и это самые дешевые бахчевые на данный момент.

В АТБ же арбузы продаются по 27,95 грн/кг.

В Auchan арбузы уже продают со скидкой по 26,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка считает, что в Украине ожидается больший рост цен на продукты.

При этом аналитики отметили, что на прошлой неделе цены на фрукты и овощи в Украине продолжали падать, но это снижение сезонное.

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