Сейчас украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн за 1 кг.

На украинском рынке начали стремительно снижаться отпускные цены на яблоки и украинские садоводы готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщает EastFruit, оптовые компании и розничные сети Украины отмечают ослабление спроса на яблоко, особенно в последние две недели.

"Основной причиной удешевления в данном сегменте стало значительное увеличение яблока на рынке. Так, большинство садоводов стремятся как можно быстрее распродать эти фрукты, чтобы не тратиться на хранение, которое в текущем сезоне обещает быть рекордно дорогим", - отметили аналитики.

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Участники рынка объясняют снижение активности покупателей большим наплывом продукции низкого качества, которую садоводы стремятся сбыть прежде всего и согласны уступать цену на такие фрукты. Как отмечают сами садоводы, они надеются на активизацию спроса в данном сегменте во второй половине сезона, когда предложения качественного яблока снизится до минимума.

Вместе с тем на сегодня цены на яблоко в Украине в среднем на 41% выше прошлогодних, что обусловлено снижением производства яблок не только в Украине, но и в странах Европейского Союза в целом.

Цены во время войны:

По подсчетам аналитиков Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке более чем вдвое повысилась цена на репчатый лук - на 114%, средняя стоимость которой в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг.

По состоянию на конец сентября 2022 года в Украине стремительно дорожал лук.

В сентябре 2022 года на украинском рынке начал расти спрос на яблоки.

Средняя цена килограмма свинины за октябрь составила 185,8 грн, что на 5% или на 9,3 грн/кг дороже сентябрьского показателя.

По состоянию на начало декабря 2022 года в Украине уменьшилось количество импортной свинины.

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