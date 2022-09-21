На сегодня украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 22-27 грн/кг.

Ограниченное предложение репчатого лука на украинском рынке провоцирует стремительный рост цен на него.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit на сегодня украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

По словам экспертов, активно повышать отпускные цены на лук производителям удается вследствие продолжения ажиотажного спроса на эту продукцию со стороны оптовых компаний, которые закупают ее для закладки на хранение. Также рост цен побуждает довольно ограниченное предложение лука в местных хозяйствах.

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"Урожай лука в текущем году будет намного ниже, чем сезоном ранее, из-за сокращения площадей под эту культуру, что в свою очередь связано с оккупацией Херсонской области, которая была лидером по выращиванию лука. Также, стоит отметить и снижение урожайности лука из-за неблагоприятных погодных условий", - добавили аналитики.

Отмечается, что сейчас оптовая цена на лук в Украине уже в среднем в 4,4 раза выше, чем во второй половине сентября 2021 года. При этом многие игроки рынка уверены, что позитивный ценовой тренд сохранится и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке более чем вдвое повысилась цена на репчатый лук - на 114%, средняя стоимость которой в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг.

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