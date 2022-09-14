Кастрюля красного борща в среднем обойдется украинцам почти в 144 грн. Это на 52% дороже, чем в августе 2021 года.

За полгода после полномасштабного вторжения России в Украину стоимость украинского борща выросла на 27%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, аналитики которого проанализировали рост цен в столичных супермаркетах за 6 месяцев войны на продукты, входящие в состав традиционного блюда.

По подсчетам аналитиков, более чем вдвое подскочила цена на репчатый лук - на 114%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг. Столь существенная ценовая разница связана с сокращением производственных площадей под данную культуру и резким снижением урожая лука.

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В то же время картофель в среднем подорожал на 40%, морковь – на 48%, а мясо свинины - на 30%.

Также значительно выросла цена на томатную пасту - на 54%. На полках украинских супермаркетов наблюдается ощутимый дефицит томатных соусов и пасты, потому что Херсонская область - главный производитель помидоров, кетчупов и томатной пасты - находится в оккупации.

Меньше всего из борщевого набора подорожало подсолнечное масло - цена выросла на 7%. Сметана с февраля по август подскочила в цене на 32% и стоит в среднем 36 грн за 400 г в пакетированном виде.

А капуста и свекла, наоборот, подешевели на 1% и 41% соответственно.

Специалисты также подсчитали, сколько в среднем стоит приготовить борщ на семью дома.

"По состоянию на 31 августа кастрюля красного борща объемом 3,5-4 л, сваренного по традиционному рецепту, в среднем обойдется украинцам почти в 144 грн, что на 27% дороже, чем в довоенный период по состоянию на 23 февраля и на 52% дороже, чем в августе 2021 года. Себестоимость постного блюда без мяса в среднем составляет 58 грн, что на 23% выше стоимости в феврале. По сравнению с прошлогодней ценой в августе, стоимость постного борща выросла почти вдвое - на 90%", - подсчитали эксперты.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам независимого экспертно-аналитического центра BRDO, порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, за 100 дней войны подорожала на 16%.

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