Сейчас украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг.

Сокращение предложения сезонных фруктов на украинском рынке провоцирует рост отпускных цен и увеличение спроса на яблоки.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, еще одной причиной подорожания данных фруктов стало то, что на это время в продажу поступает яблоко поздних сортов, которое имеет лучшие качественные характеристики, нежели летнее яблоко. Кроме того, поддержку ценовому росту оказывает дождливая погода, из-за которой в садах был прекращен сбор яблок.

По подсчетам экспертов, в настоящее время украинские садоводы отгружают яблоки по 8-12 грн/кг, что в среднем на 25% дороже чем неделей ранее. При этом, по словам самих производителей, повышенным спросом пользуются яблоки сортов "Гала" и "Голден". Так, на эти фрукты отпускные цены равны 10-14 грн/кг.

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Отмечается, что несмотря на подорожание сейчас отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года. При этом ключевые игроки рынка уверены, что в этом сезоне не стоит ожидать низких цен на яблоки. Поскольку валовой сбор данных фруктов в стране снизился, а также предложение качественного яблока ограничено.

Как сообщал УНИАН, ограниченное предложение репчатого лука на украинском рынке провоцирует стремительный рост цен на него.

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