Основной причиной ослабления импортной активности стало снижение цен на свинину на внутреннем рынке.

Импорт свинины в ноябре составил 1,16 тыс. тонн, что в 3,8 раза меньше внешних поставок такой продукции в октябре.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на данные таможенной статистики.

Эксперты отмечают, что приток свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней из-за границы в ноябре был наименьшим за весь год и уступает даже мартовскому показателю.

Видео дня

"Основной причиной ослабления импортной активности стало снижение внутренних цен на свинину в ноябре. В частности, по итогам месяца средняя цена на свиней убойных кондиций была на 10 грн/кг ниже, чем в октябре. Поэтому, хотя средняя цена импортированного килограмма была несколько ниже, чем месяцем ранее – 2,15 долл. против 2,2 долл. в октябре, цена отечественной свинины была значительно привлекательнее", - подчеркнули в ассоциации.

Отмечается, что по итогам 11 месяцев импорт свинины составил 46,3 тыс. тонн, что на 27% больше, чем внешние поставки свинины за январь-ноябрь 2021 года. Основными странами-поставщиками остаются Польша, Дания, Франция и Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, средняя цена килограмма свинины за октябрь составила 185,8 грн, что на 5% или на 9,3 грн/кг дороже сентябрьского показателя.

Вас также могут заинтересовать новости: