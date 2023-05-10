Повышение цен на большинство молочных продуктов может быть связано с продовольственной инфляцией.

На украинском рынке среди молочной продукции за год больше всего выросли цены на сыры. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга цен на молочную продукцию, который был проведен экспертами Ассоциации производителей молока (АВМ).

Отмечается, что по состоянию на 1 мая сыры в украинских торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн/ кг и подорожали на 8,95 грн по сравнению с апрелем и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.

Вместе с тем цена на ультрапастеризованное питьевое молоко по состоянию на начало месяца составила 46,13 грн/кг, что 70 коп. (+1,5%) больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым годом цена на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн (+16%).

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При этом в супермаркетах подешевело молоко жирностью 2,5%. Цена на продукт составила 39,12 грн / кг, что на 36 коп. (-0,9%) меньше, чем в апреле, но на 5,5 грн больше, чем год назад.

В то же время цена на сливки стерилизованные осталась неизменной на уровне 144,45 грн/кг по сравнению с апрелем, однако выросла на 34,57 грн (+23,9%) к прошлогоднему периоду.

Также подорожал йогурт питьевой, он стоит 82,32 грн/кг, что на 2,39 грн (+2,9%) больше, чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн (+12,4%). "Сливочное масло стоит 386,88 грн/кг и подорожало на 12,01 грн (+3,1%) с момента проведения апрельского мониторинга цен. Товар вырос в цене на 43,94 грн (+11,4%) по сравнению с маем 2022 года. Спред подорожал на 11,09 грн (+5,5%) за последний месяц. По состоянию на 1 мая он стоил 201,14 грн/кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн (+31,3%)", – подсчитали в АВМ.

Аналитик ассоциации Георгий Кухалейшвили предполагает, что повышение цен на большинство молочных продуктов может быть связано с продовольственной инфляцией. Однако, по его словам, существенное повышение цен на молочную продукцию в перспективе маловероятно из-за относительно слабого спроса на внутреннем рынке, уменьшения количества потребителей вследствие эмиграции и снижения покупательной способности граждан и сокращения их доходов в условиях войны.

Цены на продукты в мае 2023-го - главное

По данным Госстата, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки, по сравнению с прошлым месяцем, выросли на 0,4%.

Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

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