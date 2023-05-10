Цены на продукты питания за месяц выросли на 0,4%, больше всего подорожала свинина.

В апреле инфляция в Украине замедлилась до 17,9% в годовом измерении, по сравнению с 21,3% в марте.

Как сообщает Госстат, по сравнению с мартом этого года, инфляция на потребительском рынке в апреле составила 0,2%, с начала года – 3,2%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки, по сравнению с прошлым месяцем, выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

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В то же время на 8,7% подешевели яйца, на 1,9-0,3% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т. ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,8%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел в первую очередь за счет подорожания фармацевтической продукции на 1,2%. Цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и масел на 2,4%. В то же время на 0,8% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте", - сообщили в Госстате.

Если сравнивать с апрелем прошлого года, то продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 22,2% (больше всего выросли цены на яйца – на 129,3%). Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 17,6%. На 20,1% по сравнению с прошлым апрелем выросли цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику, на 12,1% - цены на здравоохранение (в частности амбулаторные услуги подорожали на 19,5%, а фармацевтическая продукция и медицинские товары – на 10%). Цены на транспорт за год выросли на 23,6%.

Финансовая ситуация в Украине

В марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом измерении. В то же время рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.

В Национальном банке прогнозируют, что во втором квартале 2023 года экономика Украины начнет активное восстановление - сразу на 15,9%. Также в Нацбанке ожидают, что инфляция в текущем году упадет до 14,8%, а в последующие годы - не будет достигать двузначного уровня.

В то же время в НБУ ожидают, что дефицит госбюджета в Украине в 2023 году превысит 26%.

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