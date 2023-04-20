Афлатоксины были обнаружены в ядрах грецких орехов, которые экспортировались из Украины через Румынию.

На прилавки украинских магазинов могли попасть грецкие орехи, которые содержат афлатоксины и являются крайне опасными.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, были обнаружены афлатоксины в ядрах грецких орехов, которые экспортировались из Украины через Румынию.

Грузоотправитель - Transilvania Nuts S.R.L. в Германию. Оптовик - Bäko Zentrale Nord eG.

Видео дня

В случае обнаружения указанного груза в обращении операторы рынка должны уедомить Главное управление.

Афлатоксины

Семейство афлатоксинов включает четыре основных представителя: В1, В2, G1, G2. Наиболее опасный и распространенный - афлатоксин B1. Это гепатотропный яд. При подостром и хроническом афлатоксикозе развивается цирроз и первичный рак печени.

Афлатоксин В1 является наиболее сильным из известных химических канцерогенов. Установлено его тератогенное (воздействие на плод) и мутагенное (изменение клеток) воздействие на организм.

При попадании в организм афлатоксины концентрируются в печени. При остром афлатоксикозе наблюдаются некрозы и жировая дегенерация печени, нарушение координации, парезы, судороги, кровоизлияния, асцит, диарея, некрозы почек.

Опасные продукты в Украине

В феврале 2023 года в Украину завезли партию ядовитых орехов, вызывающих рак. В Украину попала партия орехов из Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов.

Также в феврале 2023 года в Украину попала партия зараженного сыра, вызывающего менингит.

В марте 2023 года в Украину завезли партию устриц, в которых был обнаружен норовирус. Устрицы экспортировались из Франции. Вирус Норуолк - основная причина вспышек вирусного гастроэнтерита во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: