Вирус Норуолк - основная причина вспышек вирусного гастроэнтерита во всем мире.

В Украину завезли партию устриц, в которых был обнаружен норовирус. Устрицы экспортировались из Франции.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области информирует о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) относительно обнаружения норовируса в устрицах (Crassostrea gigas).

Производитель - Les jardins ostréicoles de tatihou, Франция. Упаковщик - Friulpesca SRL, Italy в Украину. Получатель - ООО "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина".

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Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать о выявленном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Что такое норовирусная инфекция

Это острое высококонтагиозное инфекционное антропонозное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, которое вызывает вирус Норуолк, характеризуется развитием острого гастроэнтерита и дегидратации.

Норовирусы вызывают 6-17% случаев острых кишечных инфекций. В развивающихся странах они ежегодно вызывают более 200 тысяч летальных исходов.

В развитых странах они обусловливают около 30% вирусных диарей и отличаются высокой контагиозностью.

Вирус Норуолк - основная причина вспышек вирусного гастроэнтерита во всем мире. В частности, в США норовирус вызывает в среднем 570-800 смертей, 56-71 тыс. госпитализаций, 400 тыс. посещений отделения неотложной помощи, 1,7 – 1,9 млн. амбулаторных посещений и 19 - 21 млн. заболеваний в год.

Опасные продукты в Украине

В феврале 2023 года в Украину завезли партию ядовитых орехов, вызывающих рак. В Украину попала партия орехов из Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов.

Также в феврале 2023 года в Украину попала партия зараженного сыра, вызывающего менингит.

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