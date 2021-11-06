Это увеличение связано в первую очередь с продолжающимся ростом мировых цен на растительные масла и зерновые.

Цены на продовольствие в мире в октябре продолжили рост третий месяц подряд, достигнув самого высокого среднемесячного значения с июня 2011 года.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие в октябре 2021 года выросли на 3% по сравнению с сентябрем и на 31,3% по сравнению с октябрем прошлого года.

Это увеличение по сравнению с уровнем прошлого месяца связано в первую очередь с продолжающимся ростом мировых цен на растительные масла и зерновые.

В частности, цены на зерновые в октябре выросли на 3,2% по сравнению с сентябрем и на 22,4% по сравнению с октябрем 2020 года.

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По сравнению с прошлым месяцем выросли мировые цены на все основные виды зерновых. В частности, цены на пшеницу по сравнению с показателем прошлого года выросли на 38,3%, достигнув максимального уровня с ноября 2012 года.

"Также выросли мировые цены на кукурузу, что обусловлено ростом потребления на рынках энергоресурсов. Однако этот рост цен на кукурузу сдерживало сезонное увеличение предложения и восстановление работы портов в Соединенных Штатах Америки", - сказано в сообщении.

Цены на растительные масла в октябре выросли на 9,6% по сравнению с прошлым месяцем и являются самым высоким показателем за все время составления Индекса ФАО.

Так, мировые цены на пальмовое, соевое и подсолнечное масла росли под влиянием оживления импортного спроса в мире, особенно со стороны Индии, которая дополнительно снизила импортные пошлины на пищевые масла. Также росту цен на растительные масла способствовал рост цен на сырую нефть.

Молочная продукция подорожала на 2,6%. В ФАО отметили, что второй месяц подряд продолжался резкий рост котировок мировых цен на сливочное масло, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко.

Также продолжился рос мировых цен на молоко, чему способствовало сезонное снижение предложения молока и сокращение запасов в Европе и более медленное, чем предполагалось ранее, начало нового сезона производства молока в странах Тихого океана.

В то же время цены на мясо снижаются уже третий месяц подряд – в октябре по сравнению с сентябрем цены снизились на 0,8%. При этом цены на свинину снизились в силу сокращения закупок со стороны Китая, а цены на птицу выросли под влиянием высокого спроса в мире.

Цена на сахар снизилась на 1,8% по сравнению с сентябрем, что является его первым снижением после непрерывного шестимесячного роста. Однако мировые котировки сахара по-прежнему более чем на 40% превышают уровень того же периода прошлого года.

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Автор: Екатерина Гирнык