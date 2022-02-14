По состоянию на 21 января 2022 года обеспеченность отечественных сельскохозяйственных предприятий минеральными удобрениями составляла в среднем 11%.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и наростающего риска вторжения российских войск, Украина приняла решение отказаться от импорта белорусских калийных удобрений и заместить ресурс поставками из США.

Однако такие удобрения обойдутся на порядок дороже с учетом логистики. Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "БелТА".

"В Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде", – заявил Лукашенко.

"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" – заявил Лукашенко.

Ситуация с удобрениями в Украине:

В условиях роста цен на газ многие украинские предприятия, производящие удобрения, прекращают работу. Газ составляет большую долю в производстве минудобрений.

3 декабря 2021 года представитель украинской компании-трейдера минудобрений Олег Яшулин прогнозировал, что из-за дорого газа у аграриев начнутся проблемы с удобрениями. По словам эксперта, весной будет прослеживаться нехватка минудобрений, а расценки на удобрения вырастут.

По состоянию на 21 января 2022 года обеспеченность отечественных сельскохозяйственных предприятий минеральными удобрениями для проведения весенне-летних полевых работ составляла в среднем 11%, а по состоянию на 24 января 2021 года этот показатель был 18%.