По словам эксперта, весной будет прослеживаться нехватка минудобрений.

Ценового снижения на рынке минеральных удобрений до конца весны 2022 года ожидать не стоит.

Об этом сообщил представитель украинской компании-трейдера минудобрений Олег Яшулин.

Читайте такжеГазовый удар по тепличным овощам: что будет зимой с ценами на свежие витамины

"Сложная экономика производства заставляет производителей удобрений перекладывать дополнительные расходы, связанные с ростом цены газа, на потребителей. Вследствие этого украинские агропроизводители уже столкнулись не только с ростом цен на удобрения, но и с их нехваткой", - говорится в сообщении.

По словам Яшулина, весной и дальше будет прослеживаться нехватка минудобрений, поскольку сейчас многие европейские заводы в шаге от остановки производства. А снижения цен на удобрения ожидать не стоит, даже если стоимость газа начнет падать.

Проблемы с удобрениями:

В условиях роста цен на газ многие украинские предприятия, производящие удобрения, прекращают работу. Газ составляет большую долю в производстве минудобрений.

Автор: Алёна Кириченко