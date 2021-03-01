Инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство в прошлом году составили 36,4 миллиарда гривень.

Капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство в 2020 году сократились на 45,3% по сравнению с предыдущим годом и опустились до уровня 2009 года.

Читайте такжеЗеленский одобрил снижение НДС на импорт аграрной продукцииОб этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что за указанный период в аграрную отрасль было инвестировано 36,4 миллиарда гривень. При этом доля данной отрасли в общей структуре капитальных инвестиций составила 9%.

"Уменьшение капитальных инвестиций в сельское хозяйство наблюдается уже второй год подряд. Если в 2019 году падение составило лишь 10%, то в 2020 году капитальные инвестиции сократились практически в полтора раза. Последний раз подобное падение наблюдалось во время глобального экономического кризиса в 2009 году", - говорится в сообщении.

Эксперты называют несколько причин падения инвестиций

Ожидание скорого открытия рынка земли, которое предварительно планировалось в октябре 2020 года, и соответствующее накопление финансовых ресурсов хозяйствами;

прогнозируемая низкая рентабельность сельскохозяйственного производства в начале 2020 года;

недополучение урожаев по большинству сельхозкультур;

неопределенность и ограничения в связи с коронавирусной пандемией.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, общий объем капитальных инвестиций в Украине в 2020 году составил 419,84 миллиарда гривень, что на 38,2% меньше по сравнению с 2019 годом.

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Автор: Анна Нагорная