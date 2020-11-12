Пандемия нарушила цепочки производства и сбыта тропических фруктов, а также вызвала снижение спроса на свежую рыбу в ресторанах и на рынках.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует сокращение производства и потребления рыбы и тропических фруктов в мире из-за пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в публикации ФАО.

Согласно сообщению, данные за первые полгода "подтверждают высокую, пусть и не абсолютную, невосприимчивость мирового рынка продовольствия к потрясениям, спровоцированным пандемией COVID-19".

В частности, за полгода мировой импорт напитков упал более чем на 12%, рыбной продукции - более чем на 10%, но при этом наблюдался 10-процентный рост объемов торговли животными и растительными жирами и масличными семенами.

"Рыбохозяйственный сектор значительно пострадал от снижения объемов торговли. Ожидается, что в 2020 году, ввиду негативного воздействия пандемии на спрос, логистику, цены, трудовые ресурсы и бизнес-планирование, производство сократится. Несколько снизится вылов рыбы, а производство продукции аквакультуры сократится впервые за много лет", - говорится в сообщении.

Эксперты ФАО отмечают, что падение спроса на свежую рыбу, обусловленное нежеланием людей посещать рынки и рестораны, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия и будет способствовать инновационным изменениям производства, укорачиванию производственно-сбытовых цепочек и появлению новых каналов сбыта.

Также сообщается, что пандемия COVID-19 нарушила функционирование цепочек производства и сбыта тропических фруктов, в первую очередь скоропортящихся и относительно дорогих. В ФАО подчеркивают, что прибыльность выращивания тропических фруктов снижается.

"Снижаются объемы мировой торговли ананасами, манго и папайей, причем в некоторых случаях падение достигло двузначных значений", - говорится в сообщении.

В тех же условиях экспортные поставки бананов и авокадо, наоборот, несколько выросли.

Что этому предшествовало

В ноябрьском отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сказано, что цены на продовольствие в мире в октябре продолжили расти пятый месяц подряд и достигли максимального значения с начала 2020 года.

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре вырос на 3,1% по сравнению с сентябрем и на 6% по сравнению с октябрем 2019 года.

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Автор: Анна Нагорная