Цены на зерновые, сахар, молочную продукцию и растительные масла пошли вверх, в то время цены на мясо снизились.

Цены на продовольствие в мире в октябре продолжили расти пятый месяц подряд и достигли максимального значения с января 2020 года, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Согласно сообщению, индекс продовольственных цен ФАО в октябре вырос на 3,1% по сравнению с сентябрем и на 6% по сравнению с октябрем 2019 года.

Больше всего в октябре в мире подорожали зерновые – на 7,2% по сравнению с сентябрем, и на 16,5% по сравнению с октябрем прошлого года.

"В октябре экспортные цены на пшеницу выросли, отражая активный спрос в мире в условиях сокращения экспортного предложения… и сохраняющийся дефицит осадков, который отрицательно сказывается на состоянии озимой пшеницы в некоторых районах Европы, Северной Америки и Черноморского региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мировые цены на кукурузу достигли максимума за последние шесть лет. Цены на рис, напротив, достигли минимального уровня за последние семь месяцев в связи с началом уборки основного урожая в Азии.

Цены на растительные масла выросли на 1,8% по сравнению с прошлым месяцем, что является самым высоким показателем за последние девять месяцев.

Молочная продукция на мировом рынке в октябре подорожала на 2,2% в сравнении с сентябрем и на 3,5% в сравнении с октябрем 2019 года.

В октябре рост цен на сахар составил 7,6% по сравнению с прошлым месяцем, или 9,3% в годовом выражении.

В то же время, цены на мясо снизились на 0,5% по сравнению с сентябрьским значением и на 10,7% в годовом выражении. Отмечается, что на мировом рынке подешевели все основные виды мяса, кроме баранины и ягнятины.

Что этому предшествовало

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового производства зерна в 2020 году до рекордных 2,79 миллиарда тонн.

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Автор: Богдан Слуцкий