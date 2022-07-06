Семена будут доставлены фермерам 7 областей.

При поддержке Евросоюза и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Союз "Мукомолы Украины" успешно завершил доставку 140 тонн семена гречихи из Канады в Украину, которые передали с целью преодоления дефицита этой крупы в нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Согласно исследованиям ФАО, с начала войны цены на семена, средства защиты растений, удобрения и топливо выросли на 40-45 процентов. В будущих сезонах производители могут прийти к выводу о невыгодности уборки урожая. Понимая это, мы фокусируем наши усилия на поддержке малых и средних фермеров. Эти семена гречихи крайне необходимы для развития местного аграрного сектора", - подчеркнул глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

Отмечается, что фактическим распределением семян занимаются "Международная ассоциация гречки", Сквирский комбинат хлебопродуктов и Союз "Мукомолы Украины". Семена будут доставлены фермерам Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областей.

"Получив это семена гречихи, мы можем поддержать фермеров, чтобы они засеяли около 2,5 тыс. га на западе и в центре Украины. Учитывая специализацию, опыт хозяйств и качество семян, урожайность с этой площади составит не меньше 2 центнеров с гектара, или 5 тыс. тонн зерна гречихи (3 тыс. тонн обработанной гречневой крупы)", - проанализировал директор общественного Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

По его словам, основным условием участия фермеров в программе распределения семян является дальнейшая передача урожая из полученных семян по фиксированной цене специализированным переработчикам зерна гречихи, таким как Сквирский и Белоцерковский комбинаты хлебопродуктов. В свою очередь, производители зерна должны передавать переработанную крупу по фиксированной цене государственным и социальным учреждениям для использования в гуманитарных целях.

Как сообщал УНИАН, по итогам нынешней весенней посевной, в Украине гречкой засеяно 75,3 тыс. га угодий.

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