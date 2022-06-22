15 миллионов тонн прошлогоднего зерна до сих пор не смогли вывезти из Украины через заблокированные порты Азовского и Черного морей. И это еще не все вызовы, которые появились перед аграриями.

Земледельцы Одесской области начали сбор ранних зерновых. Урожай будет меньше, чем в прошлом году: и не только из-за засухи, но и из-за полномасштабной войны. И проблема не только в том, как собрать зерно, но и где его хранить.

Сколько земледельцам удастся собрать зерна в условиях войны, смогут ли они выгодно продать урожай и главное - будет ли Украина с хлебом, разобрались в сюжете ТСН.

"Сейчас у земледельцев два врага-засуха, которая на 30% снизила урожай, и вражеские обстрелы", - говорит агроном Анатолий Белоус. Из-за этого жатву начали раньше.

Чтобы новое зерно было где хранить, надо освобождать склады от прошлогоднего зерна. "Предложили часть этого урожая передать владельцам паев уже как расчет за счет арендной платы, чтобы освободить определенные складские помещения", - рассказывает руководитель агропредприятия Борис Юрескул.

Как говорится в сюжете, враг все чаще накрывает обстрелами элеваторы, поэтому часть зерна планируют распределить по небольшим хранилищам, а часть - сразу продать.

Но продать зерно быстро не удастся. Ведь через заблокированные морские порты в Украине вывезли еще не все прошлогоднее зерно. Его транспортируют фурами в речные порты. Из-за этого одесские дороги сейчас перегружены, потому что, чтобы заполнить одно судно, в порт должна заехать тысяча грузовиков.

Отмечается, что без украинского зерна жители более 30 стран окажутся на грани голода. Самим украинцам он не угрожает.

"Мы производим в 5-6 раз больше, чем потребляем. На примере прошлого года мы произвели 107 млн тонн зерна, а потребили не более 20. В этом году даже в военных условиях мы выработаем минимум 70 млн тонн зерна, поэтому мы обязательно будем с хлебом", - пояснила Алла Стоянова, директор департамента аграрной политики ОВА.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока будет продолжаться колонизаторская война России против Украины.

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