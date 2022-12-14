Причиной такой динамики стали, в частности, проблемы с электроснабжением портов из-за российских обстрелов и обесточивания всей инфраструктуры.

С 5 по 11 декабря через морские порты Одесской области было экспортировано 657,2 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 22% меньше отгрузки данным каналом неделю назад.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), при этом количество кораблей, которые были загружены за эту неделю, составило 19, что на четыре единицы меньше за предыдущую неделю.

"На этой неделе к традиционному торможению прохождения инспекций в Босфоре, Россия добавила проблемы с электроснабжением портов из-за обстрелов и обесточивания всей инфраструктуры, что еще больше притормозило процесс отгрузки", - подчеркнули в ассоциации.

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По подсчетам УКАБ, наибольшие объемы экспорта в течение указанного периода составили: кукуруза (49% экспорта за этот период); пшеница (24%); рапс (13%). Украинская продукция направилась в страны Европы (Бельгия, Испания, Нидерланды и другие), Азии (Турция, Китай, Индия и другие) и Африки (Египет, Сомали).

Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

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