Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения Россия согласится продлить зерновую инициативу, срок действия которой истекает на этой неделе.

Как сообщает Bloomberg, будет ли Россия выставлять какие-либо условия в обмен на продление, пока не сообщается, однако есть основания полагать, что страна-агрессор на данный момент не намерена мешать работе зернового коридора.

Подписание зерновой инициативы позволило Украине в августе возобновить морской экспорт сельскохозяйственной продукции. Договор был заключен при посредничестве Турции и ООН на 120 дней, которые истекают в субботу.

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За это время Украина смогла вывезти из черноморских портов более 10 млн тонн продовольствия, в том числе кукурузы и пшеницы.

Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

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