Под удар могут попасть: мукомольный комплекс, птицеводство, выращивание плодово-овощной продукции.

В рамках евроинтеграции Украине придется намеренно сократить объемы производства в некоторых отраслях агросектора.

Об этом говорится в статье УНИАН. "Возможно, будет рассматриваться какое-то ограничение производства, которое будет работать по площади", - отметила экс-посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева.

С похожей ситуацией столкнулась соседняя страна-участница ЕС Польша - ей приходится производить меньше молока и молокопродуктов, чтобы не доставлять хлопот другим членам евросообщества.

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"Будучи частью ЕС, мы ограничены определенными рамками. Например, мы не можем производить столько молока и молочной продукции, сколько нам бы хотелось, поскольку это повлияет на другие рынки, - рассказал корреспонденту УНИАН в Брюсселе польский депутат Европейского парламента Витольд Ян Ващиковский.

По мнению Трофимцевой, нашему государству необходимо активно участвовать в обсуждениях относительно того, как в ближайшее время будет выглядеть аграрная политика ЕС и максимально эффективно отстаивать собственные интересы.

"Если оставить европейскую агрополитику в том формате, который есть сейчас, то все понимают (и ЕС тоже), что они нас "не потянут"", – подчеркнула она.

Европейская политика направлена, в первую очередь, на поддержку и развитие относительно небольших землевладельцев, которые никак нельзя сравнить с украинскими крупными и средними аграрными формированиями с посевными площадями в сотни, тысячи и даже десятки тысяч гектаров.

К тому же стоимость производства на огромных площадях и плодородных украинских почвах – копейки, по сравнению с выращиванием сельхозкультур на каменистых склонах гор, например, во Франции. Поэтому, чтобы Украина не убрала таких производителей с рынка, участники ЕС будут ограничивать или запрещать наш экспорт еще на этапе присоединения Украины к Евросоюзу.

В нашей стране под удар могут попасть наиболее прибыльные отрасли украинского сельхозпроизводства – в частности, мукомольный комплекс, птицеводство, выращивание плодово-овощной продукции. Поэтому вопрос о том, каким европейцы видят будущее украинской "аграрки", следует поднимать уже сейчас, находясь еще в начале своего пути в ЕС, чтобы потом не случилось неприятного сюрприза.

Членство Украины в ЕС

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.

12 апреля 2023 года состоялось первое в истории совместное межкомитетское заседание Европейского парламента и Верховной Рады Украины. Глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что до конца этого года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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