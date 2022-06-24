Он отметил, что в Украине на пути в ЕС уже было много сделано.

Президент Владимир Зеленский сравнил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз с восхождением на самую высокую вершину мира - Эверест.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении к украинцам.

Он отметил, что сегодня в Украине обсуждали историческое решение саммита ЕС – предоставление Украине статуса кандидата.

"Я по итогам этого дня хочу сказать следующее: а давайте хотя бы чуточку порадуемся? Тихо, скромно, в душе. Но порадуемся за себя, свое любимое государство! Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения. Представьте, что мы покоряем Эверест, достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание, и говорим о дальнейшем пути к вершине, - как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех, а может сперва мы вспомним, что преодолели уже 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о своих достижениях, не будем народом с короткой памятью и неполноценностью", - подчеркнул президент.

"Мы говорим, что Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? Сегодня мы акцентируем внимание на требованиях ЕС. Да, это правда. А разве это пугает нас? Нет! Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом не для хвальбы, а для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы одолели 7 тысяч метров! Поэтому не останавливаемся, возьмем свой Эверест", - призвал Зеленский.

Он отметил, что в Украине на пути в ЕС уже много сделано, и поэтому этим надо гордиться.

"И россиян отбросили. И победим. Потому что именно тогда нас будут уважать, когда мы будем уважать себя. Не радоваться, что это пощечина Москве. А гордиться, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас. Мы заслужили это. Осознали это. Улыбнитесь, пожалуйста! И пошли нам всем, Бог, спокойной ночи", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.