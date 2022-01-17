12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Постановление Кабинета министров о введении государственного регулирования цен на ряд социальных продуктов питания может привести к тому, что они попросту исчезнут с прилавков торговых сетей.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

"Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - написал он.

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По его словам, в таких действиях правительства просматривается дискриминационный характер по отношению ко всей организованной рознице. Кроме того, инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, потому и выглядит как инструмент лоббирования.

"В принципе, принятие и реализация нормообразующих постановлений в "новогоднюю ночь", просто поставив весь ритейл перед фактом и априори ограничив ему право для конструктивного диалога и участия, – мягко скажем далеко от демократической процедуры", - добавил он.

Госрегулирование цен:

Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Кабмин запретил устанавливать торговую наценку более 10% на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное жирностью 72,5%.

Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.