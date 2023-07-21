Агрессор заявил, что Черное море стало зоной "повышенной военной опасности", поэтому все суда будут рассматриваться, как несущие военные грузы.

Россия заявила о том, что все суда, следующие по акватории Черного моря будут рассматриваться агрессором, как несущие военные грузы, в связи с чем агрессором будут досматриваться все суда.

Об этом заявил замглавы МИД страны-агрессора Сергей Вершинин, отметив, что "зернового коридора" больше не существует, однако есть зона "повышенной военной опасности", сообщает российский "Интерфакс".

"Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", - сказал он.

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"Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь уже есть зона повышенной военной опасности", - подчеркнул Вершинин.

Закрытие зернового коридора

18 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" и отозвала все гарантии безопасности для зернового коридора.

21 июля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может вернуться к зерновой сделке, если страны Запада "примут меры".

Украина предложила Польше загнать Путина в угол. Правительство призвало поляков не поддаваться на "лозунги и популизм".

21 июля 2023 года стало известно о том, что Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине, посвященный в первую очередь прекращению "зерновой сделки".

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