Минагрополитики направило почти 400 тысяч гривен на доплату ЕСВ за членов фермерских хозяйств.

Семейные фермерские хозяйства впервые получили государственную компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Министерство агрополитики и продовольствия направило почти 400 тысяч гривен на доплату этого налога за застрахованных членов таких хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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По словам министра Романа Лещенко, порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам этой дополнительной финансовой поддержки был утвержден еще в 2019 году.

"Наконец удалось перечислить около 400 тыс. грн на внебюджетный счет как помощь семейным фермерским хозяйствам в части ЕСВ. Эти средства предполагалось выплатить и в 2020 году, и в 2021-м, однако в связи с отсутствием программного обеспечения взаимосвязи Государственной налоговой службы с Государственной казначейской службой это сделать не удавалось", – рассказал Лещенко.

Он добавил, что сейчас средства уже поступили на счета семейных фермерских хозяйств в Государственном пенсионном фонде. Это доплаты за 2020 год и I и ІІ кварталы 2021 года.

Поддержка аграриев:

16 июня 2021 года распорядителем бюджетных средств, выделенных на финансовую поддержку аграриев, назначено Министерство аграрной политики и продовольствия вместо Министерства экономики.

Автор: Анна Нагорная