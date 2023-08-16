Поддерживаемый США план предусматривает увеличение к октябрю способности Украины экспортировать четыре миллиона тонн зерна в месяц через реку Дунай.

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями Киева о расширении использования альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна.

Как сообщает WSJ, поддерживаемый США план предусматривает увеличение к октябрю способности Украины экспортировать четыре миллиона тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправлена по реке и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а затем отправлена в другие пункты назначения.

Хотя этот маршрут медленнее и дороже, он мог бы стать альтернативой Черноморскому судоходному коридору, созданному в прошлом году в соответствии с соглашением с Россией, Турцией и ООН.

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По словам официальных лиц, усилия по увеличению экспортных мощностей Украины через Дунай предпринимаются параллельно с усилиями Турции и ООН, направленными на то, чтобы уговорить Россию вернуться к сделке по зерну. По словам дипломатов, на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который помогал в заключении соглашения в прошлом году, оказывают давление с целью возобновления сделки до того, как в начале сентября начнет накапливаться собранное украинское зерно.

США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона, но отказался сообщить подробности об этих вариантах или сообщить, какие страны будут в них участвовать.

"Мы рассмотрим все", — сказал чиновник об усилиях по защите судоходного пути.

Планы США будут частично опираться на инициативу Европейского Союза по созданию автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов, известных как "полосы солидарности", для максимально беспрепятственной доставки зерна и других грузов в Украину и из нее.

Ситуация с зерном

17 июля 2023 года Россия вышла из зернового соглашения, заявив при этом, что корабли в Черном море будут считаться такими, что перевозят военные грузы.

31 июля 2023 года израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России.

9 августа 2023 года сообщалось о том, что Эрдоган хочет возродить и расширить "зерновую" сделку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть страна, которая может убедить Кремль вернуться к зерновому соглашению.

12 августа 2023 года представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук заявил об открытии регистрации на проход по временным коридорам для торговых судов в Черном море. Вскоре на Prozorro появились услуги по перевозке зерна.

По состоянию на 14 августа 2023 года мировые цены на пшеницу пошли вверх. Сообщалось, что четверть мировой торговли пшеницей в текущем году придется на Россию.

Россия переживает сложности с экспортом зерна из-за того, что ее порты переполнены. Значительную долю из этих объемов составляет украинское зерно, украденное с временно оккупированных территорий.

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