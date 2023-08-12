Аукционы запланированы на 18 августа / фото УНИАН, Олег Куцкий

На фоне того, что Россия заблокировала работу зернового коридора, по которому осуществлялся экспорт украинского зерна, Дунайское пароходство выставляет на Prozorro услуги по перевозке зерновых.

Как сообщает пресс-служба компании, на торги представлен еще не законтрактованный фрахт на октябрь. Аукционы запланированы на 18 августа. Большая часть флота работает по долгосрочным контрактам, но частично они присутствуют и на спотовом рынке. Условия и цены у разных судовладельцев отличаются

"Пока на споте царит турбулентность. Условия и цены у разных судовладельцев отличаются. УДП придерживается принципов открытости и прозрачности, поэтому при определенных условиях использует Prozorro как инструмент определения объективной рыночной ставки фрахта. На волатильном рынке это индикатор для формирования цен", – сказано в сообщении УДП.

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Каждый лот – это баржа, которая в составе каравана доставляется в порт Констанца. Лоты сформированы таким образом, чтобы повысить уровень конкуренции и обеспечить доступ к фрахту как можно большему количеству.

Экспорт зерна из Украины

31 июля 2023 года израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России.

9 августа 2023 года сообщалось о том, что Эрдоган хочет возродить и расширить "зерновую" сделку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть страна, которая может убедить Кремль вернуться к зерновому соглашению.

12 августа 2023 года представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук заявил об открытии регистрации на проход по временным коридорам для торговых судов в Черном море. В ВМС отметили, что сейчас подробности этого мероприятия раскрывать еще нельзя.

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