Условия и цены у разных судовладельцев отличаются.

На фоне того, что Россия заблокировала работу зернового коридора, по которому осуществлялся экспорт украинского зерна, Дунайское пароходство выставляет на Prozorro услуги по перевозке зерновых.

Как сообщает пресс-служба компании, на торги представлен еще не законтрактованный фрахт на октябрь. Аукционы запланированы на 18 августа. Большая часть флота работает по долгосрочным контрактам, но частично они присутствуют и на спотовом рынке. Условия и цены у разных судовладельцев отличаются

"Пока на споте царит турбулентность. Условия и цены у разных судовладельцев отличаются. УДП придерживается принципов открытости и прозрачности, поэтому при определенных условиях использует Prozorro как инструмент определения объективной рыночной ставки фрахта. На волатильном рынке это индикатор для формирования цен", – сказано в сообщении УДП.

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Каждый лот – это баржа, которая в составе каравана доставляется в порт Констанца. Лоты сформированы таким образом, чтобы повысить уровень конкуренции и обеспечить доступ к фрахту как можно большему количеству.

Экспорт зерна из Украины

31 июля 2023 года израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России.

9 августа 2023 года сообщалось о том, что Эрдоган хочет возродить и расширить "зерновую" сделку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть страна, которая может убедить Кремль вернуться к зерновому соглашению.

12 августа 2023 года представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук заявил об открытии регистрации на проход по временным коридорам для торговых судов в Черном море. В ВМС отметили, что сейчас подробности этого мероприятия раскрывать еще нельзя.

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