По его словам, сейчас переговоры по этому вопросу продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится возродить Черноморское зерновое соглашение с "расширенным масштабом". Он призвал страны Запада помочь превратить эту инициативу в основу мира между РФ и Украиной.

"У нас была еще одна возможность из первых уст узнать о требованиях и ожиданиях России во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Эрдоган, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, они оба считают необходимой доставку зерна в страны Африки. Отмечается, что контакты для соответствующих переговоров продолжаются и теперь решение зависит от того, "выполнят ли свои обещания" западные страны. При этом Эрдоган не уточнять, о чем именно идет речь.

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"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир", - пишет издание.

Война в Украине и ситуация с зерном

Как сообщал УНИАН, 18 июля Россия вышла из "зернового соглашения", однако уже 20-го числа в глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что Украина готова продолжать и без РФ.

По состоянию на 8 августа проблемы с экспортом зерна начались уже у самой России - все меньше компаний хочет работать с РФ, хотя та создавала для этого "теневой флот"

Странам Африки уже прогнозируют продовольственный кризис на несколько лет в связи с ситуацией.

В США заявили, что Бразилия может заставить РФ пересмотреть свое решение по "зерновому коридору".

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