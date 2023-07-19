По мнению специалиста, Кремль наносит удары по Одесской области, чтобы повысить свои "ставки" в Черноморской зерновой инициативе.

Эксперт рассказал о возможных последствия прекращения "зернового соглашения", в которой были задействованы три порта Большой Одессы.

Свое мнение во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" высказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Он отмечает, что следует рассматривать несколько сценариев. Это - экспорт продовольствия без "зерновой сделки", о ее действии в другом формате и возвращение в "коридор", который существовал, но без участия РФ.

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По словам эксперта, без функционирования морских портов логистика является очень сложной - при таких условиях украинские аграрии уже работали в 2022 году. В частности, на июнь прошлого года, задействовав железную дорогу, автомобильное сообщение и дунайские порты в Одесской области, аграрии вышли на перевалку 2 млн-2,5 млн тонн ежемесячно. Это - вдвое меньше, чем нужно в пиковый сезон, но сейчас есть определенные резервы, как в железнодорожном сообщении, так и на Дунае. Кроме того, специалист акцентирует, что есть определенные организационные нюансы - надо ввести меры по уменьшению очередей на пограничные на западе Украины.

По его данным, в последнее время "зерновая сделка" действовала достаточно условно.

"С конца июня (2023 года – УНАН) два порта Большой Одессы почти не работали, порт "Южный" не работает более месяца из-за прихоти РФ...", - констатирует Коваль.

Эксперт добавляет: из-за срыва "зерновой сделки" на президента РФ Владимира Путина сейчас давят, как его друзья, так и оппоненты. По мнению Коваля, именно к этому Путин стремится, чтобы повысить свои "ставки", и добивает своего, в частности теми же бомбардировками одесских портов. Как известно, войска РФ реализовали такой удар сегодня ночью.

Коваль акцентирует: РФ спекулирует темой Крымского моста, повреждение которого, якобы, стало "ответом" в виде ударов по Одесской области. Но эксперт напоминает: Россия и раньше наносила удары по портовой инфраструктуре, намекая таким образом на свою значимость в "зерновой сделке".

"Это некая геополитическая борьба, такой террористический подход, который очень свойственен РФ", - акцентирует гендиректор Конфедерации.

Он также напомнил, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял: Украина готова работать по зерновой сделке без участия РФ. В этом контексте, эксперт говорит, что сейчас неизвестно, как на это отреагируют другие страны, например, Турция. Потому что при таком раскладе уже речь идет о необходимости военного конвоирования гражданских судов с продовольствием. Возможно, Турция могла бы это обеспечить, однако требуется согласие других "игроков" - стран-партнеров, которые имеют непосредственное отношение к созданию "коридора", судов, грузов и тому подобное.

По мнению Коваля, в "зерновом вопросе" еще будут нарабатываться какие-то модели, потому что уже сейчас цены на продовольствие, в частности, на пшеницу значительно выросли. Как объясняет Коваль, это означает, что без украинского зерна, в том числе, нового урожая на мировых площадках будет наблюдаться существенное колебание цен.

"Это очень плохие игры России", - подчеркивает эксперт.

Он добавляет, если говорить о цене на внутреннем украинском рынке на аграрную продукцию, то в условиях плохой логистики, она будет снижаться.

РФ вышла из зернового соглашения и ударила по морским портам Украины

Как сообщал УНИАН, 17 июля истек срок действия зернового соглашения, и РФ заявила, что отказывается ее продолжать.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить действие зерновой инициативы без участия Кремля, а РФ начала угрожать "рисками".

Последние две ночи оккупанты наносят удары по югу Украины, в частности, по Одесской области - ее морских портах. Есть определенные разрушения, в том числе портовых терминалов и гражданских складов, которые не имеют прямого отношения к портам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, поврежденные жилые дома.

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