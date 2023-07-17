Блинкен призвал срочно его восстановить.

В Соединенных Штатах Америки назвали решение России выйти из зерновой сделки недобросовестным.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии CNN заявил, что соглашение необходимо возобновить как можно скорее. "Я надеюсь, что каждая страна очень внимательно следит за этим. Они увидят, что Россия несет ответственность за отказ в продовольствии людям, которые отчаянно нуждаются в нем по всему миру, и за содействие росту цен в то время, когда многие страны продолжают переживать очень тяжелую инфляцию", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что украинцы вместе с США и другими странами будут искать другие варианты безопасного транзита зерна через Черное море на рынок, например, по железной дороге или автомобильным транспортом. Однако есть некоторые трудности.

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"Проблема заключается в следующем: если Россия прекращает эту инициативу и посылает сигнал, что зерно и другие продукты питания не могут беспрепятственно покидать Украину, даже если есть другие варианты, я думаю, что это, скорее всего, будет иметь глубокий охлаждающий эффект на возможность их реализации, поскольку другие страны, компании, грузоотправители и т.д. будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их кораблями и их персоналом, если Россия выступает против любого экспорта продуктов питания из Украины", - сказал Блинкен.

Он отметил, что смысл соглашения заключался в том, чтобы иметь одобренную ООН договоренность, которая гарантировала бы безопасность, надежность и предсказуемость в перемещении продовольствия из Украины в места, которые в нем отчаянно нуждаются.

Зерновая сделка: последние новости

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов и вывозе украинского зерна. Сегодня истек срок действия соглашения. В России объявили, что выходят из него и не планируют возобновлять переговоры по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который хотел продлить инициативу на больший срок, заявил, что планирует обсудить это с Путиным во время августовской встречи.

Напомним, в Москве и ранее прибегали к шантажу перед продлением действия соглашения. Одним из российских требований было подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

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