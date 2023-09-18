Испания и Франция считают, что запрет агроимпорта из Украины со стороны восточноевропейских стран-членов ЕС является незаконным и ставит под угрозу европейскую солидарность.

Испания и Франция считают, что запрет агроимпорта из Украины со стороны Польши, Словакии и Венгрии является незаконным и ставит под угрозу европейскую солидарность.

Как сообщает Reuters, министр сельского хозяйства Испании заявил, что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна кажется незаконным и добавил, что "Европейской комиссии предстоит судить", нарушили ли какие-либо страны ЕС какие-либо законы.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено также раскритиковал эти шаги, заявив, что они ставят под сомнение европейскую солидарность.

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"Для солидарности необходимо единство... Мы должны сохранить эти два элемента, иначе европейский проект окажется под угрозой. Единый рынок является фундаментальным элементом", - сказал Фесно.

Ситуация с украинским агроимпортом

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

В то же время Словакия, Польша и Венгрия объявили, что продлят запрет на импорт украинского зерна. в украине в ответ сообщили. что подадут в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

17 сентября 2023 года ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию конструктивно относиться к украинскому зерну.

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