Украина сотрудничает с ООН и другими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт и окончательно разблокировать наши черноморские порты.

Кабинет министров принял постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. Как сообщила пресс-служба правительства, инициатива Grain from Ukraine отныне будет касаться и дунайских портов Украины.

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что по состоянию на сейчас в рамках жатвенной кампании в Украине собрано 34 миллиона тонн урожая. В том числе 22 млн тонн пшеницы. При этом внутренняя потребность, по его словам, составляет 6-7 млн тонн в год.

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Экспорт зерна из Украины: попытки РФ заблокировать поставки

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие экспортируется в страны Африки и Азии. Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

17 ноября "зерновая инициатива" была продлена еще на 120 дней, а затем еще несколько раз. В то же время Россия на протяжении всего времени чинила препятствия реализации инициативы. В частности, осенью прошлого года Россия блокировала под разными предлогами инспекции судов в Босфоре, что приводило к миллионным убыткам грузовладельцев.

В середине июля Россия отказалась продолжать участие в "зерновом соглашении". После этого оккупанты прибегли к обстрелам украинской портовой инфраструктуры, чтобы ее изувечить и не дать Украине продолжать морской экспорт без их на то согласия.

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