Зерно без "зерновой сделки" будут перевозить по дунайским портам.

Украина рассматривает "План Б" для организации экспорта без участия россиян в Черноморской зерновой инициативе, в частности, через развитие экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией. Об этом речь шла на встрече "Зерно.Экономика.Война" при участии руководства Украинской зерновой ассоциации, сообщает пресс-служба УЗА.

По словам президента ассоциации Николая Горбачева, этот план касается как дунайских портов, так и дополнительных финансовых инструментов для страхования судов, которые будут заходить в порты Большой Одессы и перевозить зерно без "зерновой сделки".

Как отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков, для продолжения фактически "зернового коридора" без участия России, правительство Украины выделило 20 млрд грн в специальный фонд, который будет гарантировать выплаты иностранным судовладельцам в случае повреждений судна или товара.

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Горбачев подчеркнул, что организация внешних рейдов в территориальных водах Румынии и Украины для украинских дунайских портов и дальнейшее развитие этих портов – это лучшая альтернатива для роста способности экспортной логистики Украины. Организация рейдовой перевалки для перегрузки зерна с барж из дунайских портов на крупные суда типа Panamax позволит удвоить перевалку зерновых в дунайских портах.

Кроме этого, по словам Горбачева, развитие портов на Дунае уменьшит расходы аграриев на логистику, в частности, стоимость перевалки баржами на Дуная удешевеет с 20 до 10 долларов.

В УЗА отмечают, что Украина за 2022/2023 маркетинговый год (июль 2022 - июнь 2023), несмотря на все сложности войны и постоянное препятствование россиянами экспорту зерна, через "зерновой коридор" экспортировала в общей сложности 58,5 млн тонн зерновых и масличных, что даже превысило чуть более чем на 9% показатели прошлого военного зернового сезона.

Срыв "зерновой сделки" - что надо знать

17 мая 2023 зерновое соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия через украинские черноморские порты в условиях войны, было продлено на 60 дней.

После продления действия соглашения россияне препятствовали нормальной работе "зернового коридора". С 26 июня Россия полностью остановила регистрацию нового флота. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия, были заблокированы в территориальных водах Турции.

Враг выдвинул условия для очередного продления действия "зернового соглашения". Одно из них – подключение "Россельхозбанка" к международной межбанковской системе SWIFT.

Financial Times сообщает, что в ЕС рассматривают возможность подключения к системе специально выделенной дочерней структуры "Россельхозбанк" в обмен на продление зерновой сделки. Посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева, комментируя эту публикацию, подчеркнула, что шантажист, которым является Российская Федерация, не остановится, если выполнять требования.

Уже 4 июля в МИД РФ заявили, что создание "дочки" для "Россельхозбанка" для подключения к SWIFT – "заведомо непроходимая схема". Там также выразили недовольство тем, что "Россия в обмен на все это сейчас должна согласиться на продление зернового соглашения", хотя на открытие филиала нужны долгие месяцы. Позже в тот же день ведомство страны-агрессора заявило, что "оснований для дальнейшего продолжения "Черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет".

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