Ключевой предпосылкой инвестиций в высокотехнологичную сельскохозяйственное сырье (семена, СЗР, удобрения и пр.) является возобновление экспорта зерна через порты Украины.

Такое мнение высказала заместитель руководителя аналитического департамента Dragon Capital Наталья Шпигоцкая.

"Сейчас работа сельскохозяйственных предприятий существенно осложнена из-за блокирования морских портов Украины и ограниченных возможностей по экспорту сельскохозяйственной продукции сухопутными путями", — указывает эксперт.

Так, в мае 2022 года экспорт зерновых и масличных культур из Украины составил около 1,5 млн т, что существенно ниже, чем ежемесячные темпы экспорта — 5-7 млн т в преддверии войны.

"Учитывая существенные переходящие остатки урожая 2021 года, сейчас основной задачей для сельскохозяйственных производителей является поиск путей экспорта произведенной продукции", — акцентирует Наталья Шпигоцкая.

Так, для оптимизации хранения и логистики зерна в 2022 году сельскохозяйственные производители снизили площади под кукурузой и увеличили площади под масличными культурами, имеют низкую урожайность. Поэтому наращивание физических объемов урожая пока не является для них основным приоритетом.

В свою очередь, это может снижать заинтересованность аграриев в наращивании производственного потенциала.

"Зато чрезвычайно актуальными являются решения, которые обеспечивают снижение затрат удобрений, СЗР и топлива на гектар и на тонну произведенной продукции", — говорит заместитель руководителя аналитического департамента Dragon Capital.

Инвестиции являются важными для наращивания потенциала сельскохозяйственного производства в Украине — как в семеноводство, средства защиты и удобрения, так и в технологии их применения, precision farming, современную и эффективную сельскохозяйственную технику, что обеспечивает эффективный посев и внесение необходимых удобрений и средств защиты.

"Такие инвестиции нацелены на увеличение урожайности сельскохозяйственной продукции при оптимизации производственных расходов. На сегодня также фокус смещается на carbon farming как совокупность методов, направленных на поглощение углерода, что также требует дополнительных инвестиций", — делится Шпигоцкая.

Она добавляет, что украинские аграрии активно применяют как импортные семена, так и семена отечественной селекции, вряд ли целесообразно полностью отказываться от какой-то из этих составляющих.

"Однако поддержка и инвестиции в отечественную селекцию важны для поддержания продовольственной безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - резюмирует эксперт.