На украинском рынке завезенные томаты поступают в продажу по 70-90 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

В Украине отмечается очередное повышение цен в сегменте тепличных помидоров. Как сообщают аналитики платформы EastFruit, спрос на импортные томаты на внутреннем рынке постепенно ослабевает, однако, импортеры продолжают повышать цены в данном сегменте.

Отмечается, что представители оптовых компаний на текущей неделе активно повышали отпускные цены на импортные томаты до 70-90 грн/кг (1,84-2,36 долл./кг), что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

По словам аналитиков, продавцы аргументируют свои действия высокими ценами на тепличные томаты на внутреннем рынке в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляют основные поставки этой продукции на рынок Украины.

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"Еще одним поводом для подорожания тепличных томатов стало довольно ограниченное предложение этой продукции на рынке. Так, на сегодня основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не раньше середины марта", - пояснили специалисты.

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В начале февраля стало известно, что огурцы начали снова дорожать из-за дефицита предложения. Импортеры считают, что овощ будет и дальше дорожать, при этом рост цен продлится, как минимум, до конца февраля.

Основанием для таких предположений служит тот факт, что сейчас у импортной продукции практически нет конкурентов на украинском рынке, ведь сезон продаж у большинства отечественных комбинатов еще не начался, и местная продукция будет стоить несколько дороже импортной прежде всего из-за более высокой себестоимости.

Также УНИАН сообщал, что в Украине упали цены на очень популярный овощ. Качественный картофель сейчас стоит 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

На текущей неделе предложение картофеля значительно увеличилось, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы.

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