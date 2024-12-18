Отмечается, что на украинском рынке в ноябре больше всего прибавили в цене яйца.

Цены на продукты в Украине почти все время только дорожают. За ноябрь потребительские цены выросли почти на 2%, а с начала года рост цен составил более 10%.

Издание LIGA.net сравнило, сколько стоят продукты в Украине и в таких странах, как Польша, Германия и Франция.

По данным Госстата Украины, больше всего – на 54,6%, в ноябре подорожали яйца. При этом цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы увеличились на 1,5% - 13,7%. В то же время на 1,5 и 1,3% подешевели фрукты и сахар.

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Что касается цен на алкогольные напитки и табачные изделия, то за ноябрь они повысились на 1,3% и на 2% соответственно.

Отмечается, что рис в Украине – 56,9 грн/кг, в Польше 57,3, а вот в Германии почти в два раза дороже – 128,5, а во Франции – 99,6. Бананы самые дешевые в Украине – 63,5 грн/кг, в Польше – 66,7, в Германии - 65,1, а во Франции самые дорогие – 89,6. Апельсины также самые дешевые в Украине – 64,5 грн/кг, а Польше – 70,8, в Германии - 87,8, а самые дорогие во Франции – 122,8.

Что касается сыра, то в Украине цена за килограмм в среднем 329,7 гривни, в Польше – 357, в Германии – 555, а во Франции 768,3. Яблоки в Украине в среднем по 30,3 грн/кг, в Польше – 40,5, а Германии – 117,6, во Франции – 121,9.

Цены на хлеб в Украине самые низкие – 26,1 за 0,5кг, в Польше - 50,1, в Германии - 83,5, а во Франции – 79,1. Помидоры в Украине – 86,5 грн/кг, в Польше – 110,2, в Германии – 189,7, во Франции – 142.

Привычный всем украинцам картофель самые дешевый также на украинском рынке – 22,1 грн/кг. В Польше овощ обойдется в 35,5 грн/кг, в Германии – 61,6, во Франции – аж 90,5. Такую же тенденцию демонстрирует и лук – в Украине – 26,8 грн/кг, в Польше – 45,2, в Германии – 64,7, во Франции – аж 93,5.

А вот самое дешевое молоко в Польше – 40 гривень за литр, а в Украине – 42. При этом в Германии за него придется заплатить в среднем 48,1, а во Франции - 50,3.

Куриное филе самое дешевое все же в Украине – 160,8 грн/кг, в Польше – 247,8, в Германии – 558,5, во Франции – 768,3. Яйца также самые дешевые в Украине – 69,9 гривни за 12 штук, в Польше – 125,3, в Германии – 140,7, а во Франции – 165,2.

Таким образом, цены в Польше за редким исключением схожи с украинскими, а вот в Германии и Франции почти все продукты дороже, чем в Украине.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине возобновился рост цен на картофель. При этом продолжился рост цен на белокочанную капусту и морковь. Дороже, чем неделей ранее продавался репчатый лук.

На фоне невысокого спроса и роста импорта снова начали снижаться отпускные цены на огурцы. На украинском рынке остался только импортные баклажан, из-за чего цены выросли в два раза.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли. Отмечается, что только апельсины прибавили в цене 15-20% - от 80 до 120 гривень, а диапазон цен мандаринов составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, клементины - 50-60 гривень.

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