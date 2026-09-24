Двое погибших и 8 пострадавших: в ГСЧС показали последствия ночного обстрела Киева (фото)

В результате российского обстрела были повреждены здания и частные дома в нескольких районах столицы, возникли пожары, спасатели ведут работы на местах ударов.

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 24 сентября погибли два человека, еще как минимум восемь пострадали. Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала последствия ударов по столице.

В Соломенском районе частично разрушены складские здания. После этого возник пожар, который распространился на подвальные помещения. Огонь ликвидирован. Трое пострадавших госпитализированы.

В Подольском районе в результате попадания вблизи роддома на парковке загорелись четыре автомобиля. Пожар ликвидирован, на месте обнаружено тело погибшего.

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По другому адресу в Подольском районе горело одноэтажное нежилое здание. Пожар также ликвидирован.

В Днепровском районе повреждено трёхэтажное административное здание. Пожар ликвидирован, на месте обнаружен один пострадавший.

По другому адресу разрушен частный дом. Спасатели ликвидировали пожар и спасли одного человека. Также повреждены два соседних дома.

Россия ударила по Киеву баллистику прямо во время встречи президента Владимира Зеленского с американскими конгрессменами. По словам президента, в то время они обсуждали закон Линдси Грэмма и необходимость усиления санкционного давления на россию.

"Снова главная цель их удара – Киев и гражданская инфраструктура, жилые дома, роддом, энергетика и логистика [...] Каждая такая атака происходит потому, что давление на агрессора так и не стало тотальным, и Россия считает, что может и дальше делать ставку на баллистический террор", – подчеркнул он.

Атака на Киев 24 сентября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала Киев баллистическими ракетами: зафиксированы попадания в нескольких районах. Воздушные силы сообщали о запусках гиперзвуковых и баллистических ракет из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Ночью столичные власти сообщали о возгораниях в нескольких районах. Тогда же было шесть пострадавших, двое человек погибли.

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