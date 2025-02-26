Цены на популярное мясо в Украине могут вырасти: сколько сейчас стоит в магазинах

Отмечается, что курятина отличается относительной стабильностью цен.

Цены на курятину в Украине за 2024 год немного выросли. Подорожание составило в зависимости от вида мяса от 2 до 7%.

Аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" в своем отчете отметили, что куриное бедро подорожало за месяц на 4% и сейчас в среднем стоит 119 гривень. При этом куриная тушка в последнее время оставалась на уровне 85,6 гривни за килограмм.

Отмечается, что стабильные поставки и высокая конкуренция среди производителей удерживают цены на относительно стабильном уровне. В то же время эксперты считают, что удорожание кормов может поднять цену на это популярное мясо.

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Цены на курицу в супермаркетах Украины

В Auchan тушку курицы можно купить по 86,60 грн/кг.

В АТБ придется заплатить 82,89 грн/кг.

В Сильпо же цены стартуют от 85,50 грн/кг.

Цены на продукты в Укриане - прогнозы экспертов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция

При этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук предупредила, что цены на продукты, в частности, на овощи резко реагируют на сезонные колебания.

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