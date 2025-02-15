Олег Пендзин отметил, что на ситуацию будут влиять ряд факторов, в том числе, инфляция.

Украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии изданию "Фокус" объяснил, что подорожают даже продукты из дешевого сегмента, а главным фактором инфляционной динамики остается девальвация гривни.

"В прошлом году при инфляции 12,2% потребительская корзина у нас под 14% "вытянула". Поэтому, думаю, такое соотношение будет и в этом году. Однозначно продовольствие потянет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент - цены на овощи, хлеб, крупы будут расти быстрее, чем на мясо и молокопродукты, как сыры. Чем люди беднее, тем они больше едят хлеба и картофеля", - отметил эксперт.

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По его словам, замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В этом году украинцам придется больше тратить на овощи, молочную продукцию и алкоголь. Больше всего прирост цен в 2025 году демонстрируют картофель, морковь и свекла, а ткже подорожали молоко, сметана и масло.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что до нового урожайного сезона овощи в Украине подорожают примерно еще на 15%.

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