Украинцам нужно готовиться к росту цен: эксперт объяснила, что может подорожать

Лариса Гук напомнила, что в магазинах часто можно увидеть импортные овощи.

Украина за годы независимости не смогла построить эффективное тепличное хозяйство. В связи с этим сезонные колебания цен сильнее всего отражаются на овощах.

"Что касается сезонных колебаний, то в зоне риска овощная группа, потому что в Украине нет мощного и динамического производства овощей закрытого грунта. Сейчас мы можем наблюдать молодую картошку из Египта, капусту из Греции, томаты из Турции или Испании. За 30 лет независимой Украины не сложилось с тем, чтобы тепличное хозяйство достигло того уровня, чтобы удовлетворять внутренний спрос", - рассказала эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук в эфире телеканала "Киев24".

При этом она отметила, что в магазинах наблюдается откат цен, потому что они дошли до уровня, выше которого потребитель, наверное, не соглашается покупать, в частности, свежую молочную продукцию.

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"Сейчас мы видим определенный конфликт на рынке между производителями молока-сырья и производителями молочной продукции. Молокозаводы обвиняют фермеров в повышении цен, но еще летом прошлого года именно молокозаводы и стали причиной этой ситуации, когда скупали сырье для производства масла на экспорт", - подытожила Гук.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта на весну 2025 года

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.

По его словам, замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.

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