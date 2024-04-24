С начала года оптово-отпускные цены птицефабрик уменьшились более чем на 50%.

Традиционное увеличение спроса на яйца накануне Пасхи существенно не повлияет на цену яиц. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, говорится в статье УНИАН.

"Традиционно накануне праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", - сказал эксперт.

Карпенко пояснил, что уменьшение количества потребителей, рост объемов производства в промышленном секторе и сезонное увеличение предложения от хозяйств населения имеют сегодня значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке яиц. Так, с начала года оптово-отпускные цены птицефабрик уменьшились более чем на 50%.

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По его словам, торговые сети уже провели основные пасхальные закупки, поэтому ожидать существенных ценовых изменений на рынке накануне праздника не стоит.

"Возможно ситуативное увеличение отпускных цен в течение следующих двух недель, но это не повлияет на общую ценовую ситуацию на рынке, поскольку избыточное предложение будет все же сдерживать накручивание цифр на ценниках", - отметил Карпенко.

Цены на продукты в Украине

Годовая инфляция в Украине в марте замедлилась до минимума с 2020 года и составила 3,2%. На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,2%, больше всего за месяц подешевели яйца (на 16,4%), сахар (на 2,5%), масло (на 1,5%).

В Украине сохраняется тенденция медленного снижения цен на морковь. Сейчас стоимость формируются в промежутке от 8 до 10 грн/кг, что по текущему курсу равно всего 20 центам, и цены уже очень близко к уровню цен 2020 года.

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