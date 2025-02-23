Светлана Черемисина прогнозирует, что хлебобулочные изделия в Украине будут постепенно дорожать.

Цены на хлеб будут расти в 2025 году. Главными причинами будет удорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы, а также налоговое давление на производителей.

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина в комментарии изданию "Главред" рассказала, что в январе-феврале 2025 года цены на хлеб выросли:

хлеб пшеничный из муки высшего качества подорожал на 3,4% до 53,70 грн/кг;

хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 2,1% до 43,42 грн/кг.

ржаной хлеб стал дороже на 0,7% до 45,45 грн/кг.

батон подорожал на 2,4% до 28,46 гривни за 500 грамм.

По словам эксперта, основными причинами подорожания хлеба является повышение стоимости сырья, в частности, муки, растительного масла и сахара.

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Ожидается, что в 2025 году цены на зерно вырастут, что отразится на ценах на хлебобулочные изделия. Пшеница 2 класса в январе-феврале 2025 подорожала на 1200 грн/т до 10 000 грн/т, а пшеница 3 класса - на 1300 грн/т до 10 000 грн/т.

Кроме того, на цены на хлеб повлияет ситуации в энергетике, в том числе роста цен на топливо, а также налоговая нагрузка на бизнес.

Черемисина прогнозирует, что цены на хлебобулочные изделия в Украине будут постепенно расти. В марте хлеб может подорожать на 3-4%, и ситуация вряд ли изменится.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Запасы импортного томата на складах вынудили продавцов снизить цены. В то же время цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд. Кроме того, ухудшение качества яблок в хранилищах, активизировало продажи, но на фоне низкого спроса привело к снижению цен.

Кроме того, фермеры вынуждены пересматривать цены на капусту из-за снижения торговой активности.

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