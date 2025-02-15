Огурцы дорожают вторую неделю подряд: сколько уже стоит килограмм в Украине

Овощ сейчас в среднем на 10% дороже, чем годом ранее.

Цены на огурцы в Украине растут вторую неделю подряд. Одной из причин подорожания стало сокращение импорта на этой неделе.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу уже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

Несмотря на увеличение предложения местных огурцов на украинском рынке, цены на овощ только растут. Отмечается, что эта тенденция в первую очередь обусловлена удорожанием турецкой продукции и низким предложением от украинских теплиц. Поставки импортных огурцов нерегулярны, из-за чего продавцы повышают цены.

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В сложившихся обстоятельствах украинские импортеры продают огурцы в среднем на 10% дороже, чем годом ранее.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 109,90 грн/кг.

При этом в АТБ это популярный салатный овощ продают по 109,89грн/кг.

Кроме того, в Сильпо цены на огурцы стартуют от 110 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на помидоры из Турции из-за слабой заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей.

Кроме того, на этой неделе начали снижаться цены на яблоки, потому что многие производители, потеряв надежду на подорожание, начали распродавать фрукт из хранилищ, что увеличило предложение на рынке.

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