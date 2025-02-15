Огурцы дорожают вторую неделю подряд: сколько уже стоит килограмм в Украине

Цены на огурцы в Украине растут вторую неделю подряд. Одной из причин подорожания стало сокращение импорта на этой неделе.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу уже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.
Несмотря на увеличение предложения местных огурцов на украинском рынке, цены на овощ только растут. Отмечается, что эта тенденция в первую очередь обусловлена удорожанием турецкой продукции и низким предложением от украинских теплиц. Поставки импортных огурцов нерегулярны, из-за чего продавцы повышают цены.
В сложившихся обстоятельствах украинские импортеры продают огурцы в среднем на 10% дороже, чем годом ранее.
Цены на огурцы в супермаркетах Украины
В Auchan овощ продают по 109,90 грн/кг.
При этом в АТБ это популярный салатный овощ продают по 109,89грн/кг.
Кроме того, в Сильпо цены на огурцы стартуют от 110 гривень за килограмм.
Цены на продукты в Украине - последние новости
В Украине на этой неделе начали снижаться цены на помидоры из Турции из-за слабой заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей.
Кроме того, на этой неделе начали снижаться цены на яблоки, потому что многие производители, потеряв надежду на подорожание, начали распродавать фрукт из хранилищ, что увеличило предложение на рынке.