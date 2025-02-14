При этом цены на импортные помидоры все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры производства Турции, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной этого стала довольно слабая заинтересованность оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции.

"Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75-90 грн/кг (1,79-2,15 долл./кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. При этом предложение импортной продукции является достаточно объемным, тогда как спрос на нее очень сдержанный. В результате, на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы уступать в цене", - пояснили аналитики.

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Так, в течение недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, вследствие чего предложение на рынке оставалось избыточным. Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объемы закупок томатов и приобретали новые партии по мере реализации имеющихся запасов.

"При этом стоит отметить, что цены на импортные помидоры в Украине на данный момент все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте томата не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на эту продукцию может продлиться до конца февраля текущего года", - говорится в сообщении.

Цены на овощи в Украине

Как писал УНИАН, цены на картофель в Украине снижаются. Удешевление этого популярного овоща может быть связано с увеличением импорта, а также ухудшением качества корнеплода в хранилищах.

В Украине на прошлой неделе подешевели практически все овощи борщевого набора. Из-за снижения качества корнеплодов, находящихся на длительном хранении, упали цены на картофель, сообщали аналитики портала EastFruit.

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